中俄斥美英行動加劇地區緊張

【本報綜合報道】美國和英國上周五打擊也門叛軍青年運動，聯合國安理會在俄羅斯要求下緊急開會商討事件。美英為行動辯護，中俄指摘兩國加劇地區緊張局勢。

美稱符合聯合國憲章 美國常駐聯合國代表托馬斯—格林菲爾德稱，美英兩國空襲青年運動符合國際法及聯合國憲章，目的是破壞及削弱青年運動繼續攻擊商船，強調美方將持續追求外交回應，同時尋求保護商業航運。英國常駐聯合國代表伍德沃德重申，英美兩國在荷蘭、加拿大、巴林及澳洲的非行動支持下，採取有限、必要、適當的行動自衞。

俄羅斯常駐聯合國代表納班濟亞亦批評美英兩國違反國際法，保護商業航運是一回事，對商業航運的攻擊是不可接受，但不成比例地非法轟炸另一個國家是另一回事。

中國常駐聯合國代表張軍指出，美英的行動無法實現兩國宣稱之目標，中方已經多次呼籲青年運動立即停止在紅海水域多次襲擊及扣押商船的行為，同時呼籲各方、特別是有影響力的大國共同維護紅海航道安全，但遺憾的是有關國家對也門悍然採取軍事行動，加劇紅海安全風險，無助保護商船安全與航行自由。

他指出，當前紅海緊張局勢是加薩衝突外溢影響的表現，一邊主張防止衝突外溢，一邊火上加油並挑起軍事對抗，是自相矛盾及不負責任，中方敦促各方堅持對話協商的正確方向。