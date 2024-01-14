巴丹號兩棲戰備群 續部署地中海

【本報綜合報道】美國海軍艾森豪威爾號航空母艦打擊群部署紅海及空襲也門叛軍青年運動之際，配備海軍陸戰隊的巴丹號兩棲戰備群繼續在地中海東部海域戒備。美國傳媒上周五報道，接替執行任務的兩棲攻擊艦拳師號仍然需要訓練，比原定時間延遲兩個月以上，令巴丹號與隨行兩艘軍艦無法如期啟程回國，繼續留守區內。

接替艦隻仍需訓練 巴丹號兩棲戰備群由兩棲攻擊艦巴丹號、船塢登陸艦卡特‧霍爾號、兩棲船塢運輸艦梅薩維德號組成，報道指出它們理應一早啟程回國，但美國國防部一名官員直言部署行動「遙遙無期」及只能夠延長，並可能因總統拜登的意願而繼續部署。

巴丹號兩棲戰備群任務是取代正在回國途中的福特號航空母艦打擊群，在地中海東部海域隨時候命，執行人道主義任務、空襲、特種作戰行動，沒有參與空襲青年運動。

美國海軍原本安排拳師號兩棲戰備群接替巴丹號兩棲戰備群，但它仍然為不久將來的部署行動展開必要訓練。海軍官員拒絕解釋為何拳師號無法如期駛離母港加州聖迭戈，報道提到這與艦隊涉及維修的廣泛性問題有關；該艦過去兩年接受維修及升級，使之能夠操作更先進的F35B隱形戰機。報道指出，海軍考慮的選項包括先派遣拳師號兩棲戰備群其中一艘軍艦到中東地區，艦上搭載的海軍陸戰隊規模亦較小。