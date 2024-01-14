奧斯汀留院監督作戰 向白宮建議反擊

【本報綜合報道】中東戰雲密布之際，美國國防部長奧斯汀元旦日起住院，五角大樓上周五透露，也門叛軍青年運動上周二向紅海船艦發動迄今最大規模襲擊，奧斯汀在醫院監督美英軍艦執行防空作戰，並隨即建議白宮有必要採取軍事行動反擊。

美國國防部發言人賴德表示，奧斯汀在沃爾特里德國家軍方醫院透過安全通訊系統，與軍方領袖、總統拜登等聯絡，房間的安全通訊設置與其外訪時一樣，有完整的安全和通訊團隊在場，配備所有安全、機密設備，幕僚及支援團隊也在醫院。美國傳媒報道，青年運動上周二向紅海發射18架自殺無人機及3枚反艦導彈，奧斯汀在醫院透過實時安全視訊監控美英軍艦的擊落行動，與參謀長聯席會議主席布朗及中央司令部司令庫里拉一樣，三人保持聯絡並例行與白宮國家安全委員會對話。