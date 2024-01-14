美再襲也門叛軍 炸雷達削攻船艦能力

紅海地區戰火未有平息迹象，美國昨日連續第二天對也門叛軍青年運動採取軍事行動，宣稱削弱對方攻擊船艦的能力。在第一天的空襲行動中，除了起初公布的16個目標地點外，美英兩國也在半小時至一小時後攻擊另外12個地點；美方承認目前不了解完整的戰損評估，但對投放彈藥的襲擊地點非常有信心。

負責中東地區軍事行動的美國中央司令部上周六通報，也門薩那當天凌晨3時45分，美國部隊對也門一個青年運動雷達設施發動打擊，由美國海軍神盾驅逐艦卡尼號執行，該艦發射戰斧陸攻巡航導彈，但通報未有披露具體數量。美國中央司令部指出，這是針對與上周五空襲行動相關指定軍事目標的後續行動，旨在削弱青年運動攻擊商船等船艦的能力，與20多個國家組成的防禦聯盟「繁榮守護者行動」無關。

兩輪空襲投彈逾150枚 美國軍方聯合參謀部主任西姆斯（Douglas Sims）上周五在國防部總部五角大樓會見記者，就當天較早時對青年運動的空襲行動作出簡報。他表示，當天的空襲行動總共有兩輪，在完成首輪的空襲行動後不久，發現更多能夠威脅美英兩軍海空部隊的青年運動目標，於是對它們發動自衞性質的打擊；又稱上述兩輪空襲行動總共使用超過150枚彈藥。美國傳媒報道，其中超過80枚是美國海軍戰斧陸攻巡航導彈。

至於首輪空襲行動的參戰美國部隊，西姆斯表示分別是航空母艦艾森豪威爾號艦載機、神盾巡洋艦菲律賓海號、神盾驅逐艦格雷夫利號及梅森號，以及一艘他沒有公開艦名的巡航導彈核潛艇。美國傳媒報道，艾森豪威爾號派出22架艦載定翼機；根據美國中央司令部發布的作戰影片，至少10架艦載定翼機現身艾森豪威爾號飛行甲板及出擊，它們分別是F18E戰機、F18F戰機、EA18G電子作戰機、E2C空中預警機。

根據此前美國國防部發布的資料，目前在中東地區部署的巡航導彈核潛艇是佛羅里達號。它由戰略核潛艇改裝而成，搭載的武器由核彈道導彈變為戰斧陸攻巡航導彈，總數高達154枚，相信首輪空襲行動使用的大部分戰斧陸攻巡航導彈來自該艦。

西姆斯預期青年運動會嘗試持續攻擊紅海地區通航船艦，該武裝組織上周五曾經向紅海發射一枚反艦彈道導彈報復，但未有擊中任何船艦。

美國海軍也呼籲所有在美國登記的商船，在首輪空襲行動後72小時內，避免駛經也門附近的紅海及亞丁灣海域。美國中央司令部上周六表示，自去年11月19日以來，青年運動對紅海及亞丁灣海域的船艦作出28次攻擊及恐嚇的行為，使用反艦彈道導彈、無人機、巡航導彈。

美搜救索馬里失蹤兩兵 另一方面，美國中央司令部上周五表示，兩名海軍水兵前一天在索馬里沿海執行任務時失蹤，他們是前沿部署到美國第5艦隊行動區，為各種任務提供支持；軍方正在搜救，但出於行動安全考量及尊重受影響家庭，美國中央司令部拒絕透露詳情。本報綜合報道

美國航空母艦艾森豪威爾號（右）參與空襲行動。 美英兩國空襲也門叛軍青年運動詳情 美國巡航導彈核潛艇佛羅里達號部署中東地區。 美國航空母艦艾森豪威爾號艦載戰機彈射起飛。