兩岸國際

美再襲也門叛軍 炸雷達削攻船艦能力

也門叛軍青年運動據點遭受空襲。 也門叛軍青年運動據點遭受空襲。
也門叛軍青年運動據點遭受空襲。
紅海地區戰火未有平息迹象，美國昨日連續第二天對也門叛軍青年運動採取軍事行動，宣稱削弱對方攻擊船艦的能力。在第一天的空襲行動中，除了起初公布的16個目標地點外，美英兩國也在半小時至一小時後攻擊另外12個地點；美方承認目前不了解完整的戰損評估，但對投放彈藥的襲擊地點非常有信心。
負責中東地區軍事行動的美國中央司令部上周六通報，也門薩那當天凌晨3時45分，美國部隊對也門一個青年運動雷達設施發動打擊，由美國海軍神盾驅逐艦卡尼號執行，該艦發射戰斧陸攻巡航導彈，但通報未有披露具體數量。美國中央司令部指出，這是針對與上周五空襲行動相關指定軍事目標的後續行動，旨在削弱青年運動攻擊商船等船艦的能力，與20多個國家組成的防禦聯盟「繁榮守護者行動」無關。
兩輪空襲投彈逾150枚
美國軍方聯合參謀部主任西姆斯（Douglas Sims）上周五在國防部總部五角大樓會見記者，就當天較早時對青年運動的空襲行動作出簡報。他表示，當天的空襲行動總共有兩輪，在完成首輪的空襲行動後不久，發現更多能夠威脅美英兩軍海空部隊的青年運動目標，於是對它們發動自衞性質的打擊；又稱上述兩輪空襲行動總共使用超過150枚彈藥。美國傳媒報道，其中超過80枚是美國海軍戰斧陸攻巡航導彈。
至於首輪空襲行動的參戰美國部隊，西姆斯表示分別是航空母艦艾森豪威爾號艦載機、神盾巡洋艦菲律賓海號、神盾驅逐艦格雷夫利號及梅森號，以及一艘他沒有公開艦名的巡航導彈核潛艇。美國傳媒報道，艾森豪威爾號派出22架艦載定翼機；根據美國中央司令部發布的作戰影片，至少10架艦載定翼機現身艾森豪威爾號飛行甲板及出擊，它們分別是F18E戰機、F18F戰機、EA18G電子作戰機、E2C空中預警機。
根據此前美國國防部發布的資料，目前在中東地區部署的巡航導彈核潛艇是佛羅里達號。它由戰略核潛艇改裝而成，搭載的武器由核彈道導彈變為戰斧陸攻巡航導彈，總數高達154枚，相信首輪空襲行動使用的大部分戰斧陸攻巡航導彈來自該艦。
西姆斯預期青年運動會嘗試持續攻擊紅海地區通航船艦，該武裝組織上周五曾經向紅海發射一枚反艦彈道導彈報復，但未有擊中任何船艦。
美國海軍也呼籲所有在美國登記的商船，在首輪空襲行動後72小時內，避免駛經也門附近的紅海及亞丁灣海域。美國中央司令部上周六表示，自去年11月19日以來，青年運動對紅海及亞丁灣海域的船艦作出28次攻擊及恐嚇的行為，使用反艦彈道導彈、無人機、巡航導彈。
美搜救索馬里失蹤兩兵
另一方面，美國中央司令部上周五表示，兩名海軍水兵前一天在索馬里沿海執行任務時失蹤，他們是前沿部署到美國第5艦隊行動區，為各種任務提供支持；軍方正在搜救，但出於行動安全考量及尊重受影響家庭，美國中央司令部拒絕透露詳情。本報綜合報道
美國航空母艦艾森豪威爾號（右）參與空襲行動。美國航空母艦艾森豪威爾號（右）參與空襲行動。
美國航空母艦艾森豪威爾號（右）參與空襲行動。
美英兩國空襲也門叛軍青年運動詳情美英兩國空襲也門叛軍青年運動詳情
美英兩國空襲也門叛軍青年運動詳情
美國巡航導彈核潛艇佛羅里達號部署中東地區。美國巡航導彈核潛艇佛羅里達號部署中東地區。
美國巡航導彈核潛艇佛羅里達號部署中東地區。
美國航空母艦艾森豪威爾號艦載戰機彈射起飛。美國航空母艦艾森豪威爾號艦載戰機彈射起飛。
美國航空母艦艾森豪威爾號艦載戰機彈射起飛。
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