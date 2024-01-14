兩岸國際

加強貫徹無障礙出行服務

交通運輸部會同國家鐵路局、中國民用航空局、國家郵政局、中國殘疾人聯合會、全國老齡工作委員會辦公室等6部門和單位，近日印發了《關於進一步加強適老化無障礙出行服務工作的通知》，就貫徹落實《無障礙環境建設法》，進一步加強適老化無障礙出行服務進行工作部署。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc