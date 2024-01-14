1月14日(日)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月14日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
加強貫徹無障礙出行服務
交通運輸部會同國家鐵路局、中國民用航空局、國家郵政局、中國殘疾人聯合會、全國老齡工作委員會辦公室等6部門和單位，近日印發了《關於進一步加強適老化無障礙出行服務工作的通知》，就貫徹落實《無障礙環境建設法》，進一步加強適老化無障礙出行服務進行工作部署。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240114-0114_00178_050/加強貫徹無障礙出行服務
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc