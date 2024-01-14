兩岸國際

水利建設投資1.3萬億新高

去年內地完成水利建設投資11,996億元人民幣（約13,266億港元），創歷史新高。其中，環北部灣廣西水資源配置工程等44項重大水利工程開工建設。去年新開工水利項目有2.79萬個，較前年增長11.5%。去年水利建設吸納273.9萬人就業，亦較前年增長8.9%。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc