水利建設投資1.3萬億新高

去年內地完成水利建設投資11,996億元人民幣（約13,266億港元），創歷史新高。其中，環北部灣廣西水資源配置工程等44項重大水利工程開工建設。去年新開工水利項目有2.79萬個，較前年增長11.5%。去年水利建設吸納273.9萬人就業，亦較前年增長8.9%。（綜合報道）