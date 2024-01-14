出軌人妻 黃金集團高層被撤職

王立君

【本報綜合報道】山東省近日有網民實名舉報山東黃金集團有限公司黨委常委、副總經理王立君，與該公司派駐另一公司的財務總監張姓女子長期保持不正當關係、權色交易等違紀違法行為。舉報者是張女的丈夫，怒斥女方與情夫保持12年不正當關係，曾兩次懷孕後流產。涉事公司上周五通報稱，王男和張女存在違反生活紀律問題，給予王男撤銷黨內職務、政務撤職處分。

人夫舉報 曾兩度流產 張女的丈夫上周日發文，舉報王男和張女權色交易，兩人自2011年保持不正當性關係，去年10月仍有出軌行為。張女曾兩度為王男流產，女方曾感染HPV16+，該病毒主要為性傳染病，俗稱尖銳濕疣。舉報者表示，王男已婚更生育孩子，是張女多年的上級領導，比她大15歲。

涉事公司通報稱，山東省紀委監委會同山東黃金集團成立聯合調查組，對實名舉報的問題進行調查核實。調查組表示，未發現兩人在山東黃金集團併購銀泰黃金過程中有違紀違法問題，張女被處以黨內嚴重警告處分，調離崗位。