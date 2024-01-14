大慶市中學湧現外省轉校生 當局清查

【本報綜合報道】黑龍江省大慶市不少家長近日投訴，本學期有大量外省中學生轉入大慶市各中學，屬於「中考移民」，擔心此現象損害本地學生利益。當地官方上周五回應稱，目前已暫時關閉學籍系統，正清查違規轉學的情況。

家長憂損當地學生利益 大慶市網絡問政平台近兩個月來，有至少40條與外省學生中考移民相關的投訴。該平台上周四回覆當地家長反映的問題稱，市教育局傾聽訴求後認真解讀政策，經溝通交流，就依法依規辦理跨省轉學等事項初步達成共識，充分保障義務教育階段適齡兒童少年就學、畢業等權益。當局就限制外省轉入初中畢業生錄取等事項，不符合現行政策要求的訴求，正研究下一步具體措施，維護本地學生利益。

市公安局和市教育局已組成聯合調查組徹查違規行為，強調如發現問題將嚴肅處理，當地亦正制訂新的轉學政策。大慶市公安局相關負責人表示，此事主要由教育局負責調查，公安部門配合，目前暫未發現違法犯罪問題，如有涉及警方會採取行動。