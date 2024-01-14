籲抵制違規校外培訓反「黑競賽」

【本報綜合報道】寒假將至，內地教育部與多個部門上周四呼籲家長自覺抵制違規校外培訓，並堅決打擊違規「黑競賽」，所有違規舉辦的競賽結果均被禁止作為中小學生招生入學依據和考試加分項目。

提示警惕學生和家長防範資金安全風險，參加非學科類培訓要通過全國統一的「校外培訓家長端」應用程式選課、繳費、退費及投訴，並嚴防電訊網絡詐騙。一些不法分子通過偽造政府部門公文或以培訓機構名義，誘導學生及家長添加QQ號或加入QQ群，以校外培訓退費名義詐騙。當局亦呼籲學生及家長共同參與社會監督，關注培訓場地、設施配置、消防安全、從業人員資格等方面的風險隱患，通過官方網上及各地投訴渠道舉報違規問題。