連撞池壁 度假區殺人鯨疑自殘

【本報綜合報道】廣東省珠海市橫琴長隆國際海洋度假區內飼養的一條殺人鯨，近日被發現在短時間內連續撞擊飼養池壁，疑似自殘。橫琴粵澳深度合作區商事服務局上周五表示，經實地調查，網傳影片中的殺人鯨身體無異樣，上述行為也並非宣洩情緒。有專家稱，該殺人鯨的行為像是在摩擦皮膚，屬自然行為。

網傳影片顯示，該殺人鯨肚朝上方游動，先用頭部撞擊飼養池壁，10多秒後再用側腹撞擊池壁。網民質疑殺人鯨的這種行為，「像是應對痛苦、憤怒、壓抑、挫折的自我傷害」。橫琴粵澳深度合作區商事服務局工作人員稱，根據園區獸醫團隊出示的體檢紀錄，片中殺人鯨各項身體指標正常，皮膚表面也沒發現所謂撞擊造成的明顯傷痕。工作人員又稱，專家認為該殺人鯨游動速度緩慢，碰到飼養池壁的行為並不屬於撞擊範疇，也不是激烈行為，他們會定期檢查園區。

專家：像是摩擦皮膚 山東大學海洋學院教授、中國農業生態環境保護協會漁業分會副秘書長王亞民稱，片中殺人鯨像是摩擦皮膚，適度摩擦有助於去掉殺人鯨身體上的寄生蟲和藤壺。王亞民解釋，豚類動物玩耍行為比較多，比如追逐、摩擦等，至於情緒比如壓抑、憤怒，屬於動物心理學範疇，目前這方面的研究還缺乏證據與結論，不能憑空想像。