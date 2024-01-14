科興新冠疫苗停產 料屬迭代升級

【本報綜合報道】內地日前流傳名為「停發新冠計劃績效工資方案」的文件，落款為北京科興中維生物技術公司，提到公司新冠疫苗已全部停產且無新冠疫苗產品銷售。中國科學院院士魏于全上周五表示，科興新冠疫苗是針對原始、非變種的新冠病毒而研發的滅活疫苗，在之前的疫情期間發揮重要作用，科興停產是新冠疫苗迭代升級的結果。