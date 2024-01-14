住宿業即棄塑膠用品 倡明年底不主動提供

推動源頭減廢 擴至全國管制 為了落實源頭減廢，中國消費者協會前天聯同中國飯店協會、中國旅遊飯店業協會及中國循環經濟協會聯合發布住宿業倡議，藉此推動全國賓館、酒店及民宿等2025年底不再主動提供即棄塑膠用品。

根據《國家發展改革委生態環境部關於進一步加強塑膠污染治理的意見》要求，全國範圍星級賓館、酒店等場所由2022年底開始不再主動提供一次性塑料用品，實施範圍於2025年底擴大至所有賓館、酒店及民宿。為了引導住宿業共同參與塑料污染治理，在國家發展改革委、商務部、文化和旅遊部指導下，上述協會特此向全國賓館、酒店、飯店、民宿等住宿企業發布倡議。

一眾協會提到，由於深刻認識住宿業在塑膠污染治理社會責任，加上高度重視塑膠污染治理工作，在管理運營中，應全面落實國家及所在地相關政策文件和《綠色飯店》國家標準、《綠色旅遊飯店》行業標準中對住宿企業塑膠污染治理具體要求。

包括梳子牙刷等 倡議提到，住宿企業要積極落實國家及地方塑膠污染治理政策中，關於一次性塑膠用品禁限管理規定。星級賓館及酒店等場所應不再主動提供即棄塑膠用品，包括塑膠梳子、牙刷、剃鬚刀、浴帽及小型洗滌護理品容器（如浴液瓶、洗發水瓶、潤膚霜瓶）等，可通過設置洗潔用品服務台、自助購買機、提供續充型洗潔劑等方式提供相關服務；非星級賓館及酒店等場所應主動行動，推動不主動提供一次性塑膠用品工作。

另外，住宿企業應加強宣傳，透過前廳、客房及餐廳等對客服務區域及企業網上展示、銷售平台設置宣傳欄，鼓勵引導消費者使用環保、可循環利用產品，減少使用即棄塑膠用品，倡導綠色消費，推動住宿業塑膠污染治理取得更好成效。

盼引導自購自備 同時，住宿業網上預訂平台經營企業可通過頁面提醒、彈窗提示等形式，鼓勵引導消費者自行攜帶個人洗護用品，減少使用即棄塑膠用品，並加強監督管理平台入駐商戶，引導商戶在網上展示頁面宣傳展示自身開展減塑行動。最後，全國及各地住宿相關行業協會要加強政策標準宣傳及企業教育培訓，樹立案例在業內推廣，推動一次性塑膠替代產品及綠色商業模式。本報綜合報道