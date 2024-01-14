比利時外長稱撐一中 不撐台獨

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、外交部長王毅上周五在北京會見比利時外長拉比卜。王毅表示，中方讚賞比利時首相德克羅和拉比卜重視中比關係並在訪華期間釋放積極信號，相信德克羅此次訪問將取得圓滿成功，為中比、中歐關係發展注入新的動力。

王毅指，中比關係保持平穩健康積極發展勢頭，得益於雙方始終相互尊重、相互理解，持續擴大深化互利合作，為兩國人民帶來重要利益，也為中歐關係注入穩定性。

與王毅北京會面 王毅指願同拉比卜建立良好工作聯繫，加強交往溝通，共同落實兩國領導人達成的重要共識，推動中比關係不斷邁上新台階。

拉比卜表示，增進同中方的了解與合作是她此次來華的重要目標。比方將繼續堅持一個中國政策，不支持台獨，期待同中方發展穩定、建設性的雙邊關係，深化高質量合作，加強人文交流。她指去風險不是關閉經貿合作大門，希望比中經貿關係更加平衡，更多歐洲企業進入中國市場。

王毅指保護主義沒有前途，泛化去風險只會帶來更大風險。雙方還就烏克蘭、以巴局勢等問題交換了意見。