外洩5500密件 涉諜人員被捕畫面曝光

國安部公布3案細節

宣傳片播出的間諜被捕內容，包括出生於1985年的陳偉，他曾是某軍工科研院所下屬公司網絡管理員，向境外間諜情報機關提供軍工涉密文件。他2011年在公司門口遇上自稱為技術專家彼得的外國間諜，開始交易中國技術資料，隨着竊取的文件愈來愈多，密級愈來愈高，他一度提出終止合作，但被要挾繼續提供涉密情報。陳偉2014年從單位辭職，翌年被捕，調查指他共竊取並向境外間諜情報機關提供該科研院所文件5,500多份，包括146份機密級及1,753份秘密級，2019年因間諜罪被判處無期徒刑。