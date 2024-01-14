布林肯：護台海和平 劉建超：中美穩發展

台大選前 陸美高層見面商多項議題 美國國務卿布林肯上周五、即台灣大選前一天，在華盛頓國務院接見中共中央對外聯絡部部長劉建超，布林肯強調維護台灣海峽及南海和平與穩定的重要性，劉建超重申中美兩國應該相向而行，推動關係穩定、健康、永續發展。

美國國務院發表聲明，表示布林肯與劉建超就一系列雙邊、地區、全球議題進行有建設性的討論，包括潛在合作及有分歧的領域。二人重申繼續落實中美元首去年11月在加州三藩市會面的關鍵問題進展重要性，特別是打擊毒品合作及中美軍事溝通。布林肯申明解決美國公民在中國被錯誤拘押或被禁止出境的重要性，並指出美國關注中國侵犯人權情況。雙方也就地區和全球議題交換意見，包括俄烏戰爭、北韓及中東問題，布林肯認為需要捍衞紅海航行自由與權利，並避免局勢進一步升級。

推動落實元首會晤共識 中共中央對外聯絡部表示，劉建超與布林肯將持續加強對話合作，不斷推動落實兩國元首三藩市會晤重要共識與成果，雙方也就國際和地區問題交換意見。今次會面在台灣大選前夕進行，時間敏感，出席會晤的美方官員包括主管東亞和太平洋事務的美國助理國務卿康達及東亞局中國事務協調員藍墨客。劉建超是自中美元首三藩市會晤以來訪美的最高級別中國官員，日前與美國首席副國家安全顧問芬納會面。

與此同時，美國白宮國家安全委員會發言人柯比上周五表示，美方密切注視和監察台灣選舉，但不會選邊站，也不接受外部干預該選舉。被問到台灣選舉對中美關係的影響時，他表示美方不會在結果中押注任何一方陣營，這由台灣人民決定；又稱和全球任何地方也一樣，其他角色干預行使民主都不可接受，美國密切關注情況。

美眾院通過撐台兩法案 另一方面，美國國會眾議院上周五通過兩項支持台灣法案，第一項是《台灣保護法案》，由眾議員魯卡斯（Frank Lucas）提出。它要求若台灣人民的安全、社會、經濟制度因中國大陸的行動造成威脅，美國應該在最大可行範圍內，把中國大陸代表排除在20國集團（G20）、國際清算銀行（BIS）等國際金融機制與組織之外。

眾議員金映玉、葛林（Al Green）提出《不歧視台灣法案》，呼籲美國政府支持台灣加入國際貨幣基金組織、參與國際貨幣基金組織有關台灣經濟與金融政策的定期監管活動、提供台灣民眾在國際貨幣基金組織的工作機會，並讓台灣接受國際貨幣基金組織技術援助與培訓。本報綜合報道