綠營或需尋求與民眾黨合作

【本報綜合報道】台灣昨天舉行大選，正、副總統結果出爐後，焦點落在113席立委選舉結果，到底民進黨能否取得立法院過半議席形成完全執政。截至昨天晚上9時，民進黨在區域及原住民立委席次暫時取得38席，較國民黨少一席；即使加上不分區立委總共亦只得51席，距離過半還差6席，恐怕未來4年成為「跛腳鴨」政府。

立法院113席議席中，區域席次佔73席，原住民及不分區席次分別有6席及34席。國民黨在區域及原住民立委席次取得39席。至於不分區立委選舉依政黨票比例來獲得席次，民進黨與國民黨雙雙暫時有13席，民眾黨則取得8席。換言之，無論民進黨抑或國民黨均無法在立法院取得過半數席次，需要爭取「第三勢力」民眾黨合作。

在開票半個多小時後，台南市民政局及立法院國際處即到民進黨籍立委候選人林俊憲競選總部確認其當選資格，第3度連任成功，成為全台第一位新科立委。金門縣選區國民黨立委候選人陳玉珍自行宣布當選，順利完成「3連霸」。國民黨籍連江縣立委候選人陳雪生也宣布當選，其自2012年起擔任立委至今，可望「4連霸」。

韓國瑜昨天早上前往戶籍地雲林縣西螺鎮詔安里投票，也有熱情民眾大聲打招呼，甚至有人高喊「院長好」。韓國瑜聞聲幽默表示「我臉都紅了」，隨後步入票站投票，之後又與等候的民眾合照，面對傳媒詢問則低調回應道謝後離開。選前曾經有媒體人預測，國民黨可能在立法院單獨過半，或者民進黨加民眾黨也有可能過半。