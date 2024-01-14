賴清德勝選 兩岸關係難好轉

台首現政黨連續執政3屆 勢失立院控制權 昨天是台灣總統選舉投票日，民進黨候選人賴清德以超過91萬張選票的差距，擊敗主要對手、「藍白合」破局後獨自參選的國民黨侯友宜，民進黨成為台灣1996年首次總統直選以來，首個政黨連續執政3屆。賴清德稱將依照憲政體制維持現狀，在對等尊嚴的前提下與中國大陸交流合作，亦有守護台灣的決心。中國大陸國台辦昨晚指民進黨不能夠代表台灣主流民意，這次選舉改變不了兩岸關係基本格局及發展方向，阻擋不了祖國終將統一、也必然統一的大勢。美國總統拜登則重申，美國不支持台灣獨立。

國台辦：民進黨不能代表主流民意 台灣總統及立委選舉昨天上午8時起投票，當天下午4時結束後即時點票；選民獲得正副總統、立委、政黨3張選票，決定未來4年執政者；賴清德、侯友宜、民眾黨柯文哲一早前往票站投票。總統蔡英文呼籲民眾用手中一票決定台灣的未來前途，行政院長陳建仁稱投票在民主地區是公民的義務和權利。國民黨爭取重返執政，該黨主席朱立倫表示，每次回到家鄉桃園市投票都非常高興，順便跟鄰居及朋友敍舊。

根據台灣中央選舉委員會截至昨晚10時的點票結果，賴清德與副手蕭美琴的組合取得558萬多張選票，侯友宜與副手趙少康的組合取得467萬多張選票，柯文哲與副手吳欣盈獲369萬多張選票。「賴蕭配」從下午開始點票就領先另外兩候選組合，與「侯趙配」的差距更是愈拉愈開，侯友宜最終晚上近8時宣布承認敗選。

侯友宜：遺憾未完成政黨輪替 侯友宜在趙少康及朱立倫的陪同下會見支持者，表示非常遺憾未能夠完成政黨輪替，「我讓大家失望了」，隨後率領全體在台上鞠躬。他強調國民黨上下一心，各階級及各縣市空前地團結，但結果無法奪回執政權；又稱自己尊重選民的選擇，恭喜賴清德與蕭美琴，呼籲他們不要辜負選民對執政者的期待，也希望各黨派在選後團結，不要令台灣分化衝突，最後稱要把悲憤的力量，轉化成為監督民進黨的力量。

柯文哲：台灣發展出三強鼎立 柯文哲緊隨侯友宜之後發表敗選感言，對於今次大選得票數突破200萬張，打破以往台灣第三勢力的紀錄，他稱成功向世界證明台灣不只有藍營、綠營，民眾黨成為關鍵在野力量，台灣發展出三強鼎立，證明台灣需要藍綠兩營以外的聲音；又強調民眾黨不會辜負期望並將堅持信念。柯文哲聲言，已經跨出邁向成功的第一步，自己一定繼續努力，4年後相信支持者還會票投民眾黨及他，總有一天會贏得勝利。

賴清德：與大陸交流取代對抗 賴清德昨天晚上8時半舉行勝選國際記者會，首先感謝侯友宜及柯文哲展現的民主風度，期待未來三方能夠為台灣團結而合作。他形容今次勝選有三大重要意義，分別是台灣在民主及威權之間選擇站在民主這一邊、台灣人民用行動成功抵禦外部勢力的介入，以及「賴蕭配」得到最多的支持，證明台灣繼續走在正確的道路上，「不會轉向，更不會走回頭路」，並感謝蔡英文為台灣的改革及建設打下深厚基礎。

對於未來任內的兩岸關係，賴清德表明維持台灣海峽和平及穩定是其擔任總統的重要使命，他將用交流取代圍堵、對話取代對抗，自信地與中國大陸展開交流合作，增進兩岸人民的福祉，達到和平共榮的目標，但同時強調面對北京的文攻武嚇，自己有守護台灣的決心。他談到民進黨在立法院沒有維持過半數的席次，承認需要檢討，又稱面對全新的立法院結構，台灣必須走向溝通、協商、參與、合作的政治。本報綜合報道

侯友宜（前右）等國民黨人士向支持者鞠躬致意。（中時電子報圖片） 賴清德小資料 柯文哲（右）與吳欣盈（左）向民眾黨支持者鞠躬致意。（中時電子報圖片） 2024年台灣總統選舉得票（投票率：71.86%） 民進黨競選總部有大批支持者歡呼期待開票結果。 立法委員選舉席次分布（初步結果）