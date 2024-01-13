美成世界大危機 全球趨勢不明朗

「歐亞集團」是全球最大的政治風險諮詢公司，它日前發表2024年全球十大風險報告，第一位最大的危機是美國。該機構認為，美國的民主處於危機當中，首先是人民對國會、國家行政、媒體、司法等核心機構，都很大程度失去信任。

更嚴重的疑慮是，美國欠缺能力保證大選後政權可以順利交接，挑戰來自2020年就涉嫌要推翻大選結果的特朗普，他很有機會成為共和黨的總統候選人，能凝聚黨內強大團結。如果他當選，將會在政策上有重大改變，例如停止支援烏克蘭、對伊朗及中國可能更強硬，這些都會在競選中成為美國政治嚴重撕裂及爭論的因素。

大選勢增政治風險 此外，今年是總統拜登第4年執政，美國政府制度的合法性正在下降，眾議院轉由共和黨控制，以及兩黨政策分歧嚴重，已增加美國的政治風險，也成為美國盟友的疑慮。拜登如今的無能，若以近82歲高齡再當選，管治的無能會顯得更嚴重。而特朗普如果敗選，就可能要面對刑事罪行審訊，這也會使他及其支持者更歇斯底里爭取勝選，可能釀成政治危機。

第二位危機來自巴以衝突的擴大。如今黎巴嫩真主黨加強襲擊以色列，也門叛軍青年運動（又稱胡塞武裝）威脅紅海航道安全，以及伊朗支持在敍利亞、伊拉克及黎巴嫩的什葉派代理人，都可能和美國及以色列擴大衝突，迫使美、以對其打擊或入侵，釀成與伊朗正面衝突。

第三位危機是俄烏戰爭。巴以衝突使美國減少援烏，烏克蘭的情況只會變得更加惡劣，「歐亞集團」認為俄羅斯不但不會交還它佔領了的土地，還會伺機在美國大選年及特朗普可能當選中，尋求更大利益。

該機構去年的報告相當樂觀地評估大勢，認為「流氓俄羅斯」會受制，中國經濟前景堪憂，伊朗備受民間女性主導的社運困擾；而美國會在俄烏戰爭中得到重大利益及世界主導權，北約亦從未如此強大過。然而，該機構今年認為，美國多年來不斷輸出民主及軍備，導致世界紛亂，如今正在發酵，不單止美國倡導的民主假象、製造的紛亂遭抗拒，美西方也無力支援烏克蘭及以色列軍備，美國成為今年頭號世界危機，全球發展趨勢亦不明朗。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻