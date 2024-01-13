兩岸國際

學校創甲骨文廣播體操 玩味十足
中國河南省安陽師範學院最近萌生奇思妙想，首次創造出「甲骨文廣播體操」，學生通過互相配合，用肢體動作生動還原19個甲骨文文字，形成9節廣播體操。學校巧妙融合古文字、音樂、舞蹈、體育等多學科於一體，學生早上在伸展筋骨的同時，也能從中感受到別樣趣味，加深認識中國源遠流長的文字。
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