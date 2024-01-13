早餐店東重燃寫作夢 出書受鼓舞

【本報綜合報道】內媒昨日報道，中國湖北省鄂州市一名男子自幼熱愛寫作，長大後為維持生計選擇經營早餐店，放下文筆多年，惟從未澆滅對寫作的熱誠。6年前，他鼓起勇氣在短片平台重拾筆墨，細膩的文筆獲網民稱讚為「早餐界余華」，其中一位與其志趣相投的老婦更協助他，將約30萬字的作品打印成書，令他大受鼓舞。

53歲的王連生10多歲時曾於刊物發表文章，長大後卻未追隨夢想成為作家，而是經營早餐店，此後停筆超過20年。2018年家中突逢變故，為了排解抑鬱心情，他開始重新執筆，6年來邊炸油條邊寫作，主題通常圍繞日常生活點滴，將市井百態融入文字，引起大批網民共鳴。一名來自湖北漢川的70歲老婦受王連生的文字打動，四處奔波助他出書，在多次遭出版社拒諸門外後，終於將作品打印成書並寄給王連生。

獲讚「早餐界余華」 王連生表示，年輕時的作品大部分是陽春白雪等文學藝術感豐富的文章，現在則描繪周遭的凡人小事，獲眾多網民認可，令他非常感動。他未來將繼續經營早餐店和寫作，亦始終認為自己是文人。