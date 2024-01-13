封塵百年 重組碎片 古羅馬石地圖重現

鋪意國新博物館地面

大理石古羅馬地圖於公元203年至211年羅馬皇帝塞維魯（Septimius Severus）統治期間所製，分別雕刻在150塊大理石板，總長18米和闊13米，被釘在和平神廟大廳的牆上，地圖於中世紀被當地人取用建造新建築，逐漸解體。至1562年，考古學家意外挖掘到大理石地圖的碎片，僅佔原先地圖的一成，自1742年起一直被存放在卡皮托利內博物館內，並在1903年至1924年間搬到羅馬一個宮殿內展示，之後便隱藏於世。