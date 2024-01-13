封塵百年 重組碎片 古羅馬石地圖重現
意大利羅馬希里安考古公園新建博物館昨日正式對外開放，館內地面鋪設一幅巨大的大理石古羅馬地圖。該幅塵封百年的傑作終於再次展現於世，公眾能行走在地圖之上，觀賞古羅馬城的布局細節。
鋪意國新博物館地面
大理石古羅馬地圖於公元203年至211年羅馬皇帝塞維魯（Septimius Severus）統治期間所製，分別雕刻在150塊大理石板，總長18米和闊13米，被釘在和平神廟大廳的牆上，地圖於中世紀被當地人取用建造新建築，逐漸解體。至1562年，考古學家意外挖掘到大理石地圖的碎片，僅佔原先地圖的一成，自1742年起一直被存放在卡皮托利內博物館內，並在1903年至1924年間搬到羅馬一個宮殿內展示，之後便隱藏於世。
地圖碎片目前與另一幅18世紀仿製的著名古羅馬地圖，一同被鋪設在新博物館地面，由玻璃板覆蓋保護，顯示兩幅地圖與發展中的文藝復興城市關係。大理石地圖展示羅馬競技場等部分、浴室、寺廟和私人住宅的平面圖。本報綜合報道
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