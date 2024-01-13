法國保守派重量級人物 再入內閣

【本報綜合報道】法國總統府周四公布新內閣成員名單，保守派重量級人物、前司法部長達蒂（Rachida Dati）出任文化部長，分析指總統馬克龍過往傾向由技術專家擔任內閣職位，今次有保守派重量級人物入閣，反映馬克龍政府立場右傾，有意在今年稍後舉行的歐洲議會選舉與再次崛起的極右勢力較量。

反映馬克龍政府立場右傾 達蒂是右翼共和黨黨員、巴黎第七區區長，曾於2007至2009年擔任薩爾科齊政府的司法部長。前文化部長巴舍洛（Roselyne Bachelot）表示，這是一場巨大的政治政變，沒有人預料達蒂會入閣。他形容達蒂非常好鬥，很受歡迎。

另外，馬克龍親信、執政復興黨秘書長塞茹爾內（Stephane Sejourne）接任外交部長，經濟部長勒梅爾（Bruno Le Maire）和內政部長達爾馬寧（Gérald Darmanin）等人則繼續留任。總理阿塔爾（Gabriel Attal）周四表示，將以行動和成果回應法國民眾面臨的問題，並稱讚新政府成員充滿活力，會致力於滿足法國民眾的期望。