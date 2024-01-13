客機甩門安全惹疑 FAA查波音品質控制

阿拉斯加航空737 MAX 9客機發生甩門事件。

阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）一架波音737 MAX 9飛機日前在飛行途中艙門掉落，美國聯邦航空局（FAA）周四宣布將調查波音公司的品質控制，指事件不應該及不能再發生，將重點關注波音是否未能確保成品符合其批准的設計，並處於符合FAA規定的安全運行狀態。

阿拉斯加航空公司編號1282的737 MAX 9班機上周五晚間從俄勒岡州波特蘭飛往加州安大略市，起飛不久後內嵌式艙門飛脫，導致左側機體出現一個大洞，乘客暴露在狂風中，班機緊急掉頭返回機場，所幸無人嚴重受傷。阿拉斯加航空周三表示，即日起至周六取消所有同款機型航班，造成每天約有110至150架次航班取消。

NTSB亦查甩門事件 FAA致函要求波音解釋起因，以及為防再次發生同類事件而採取的行動，並給波音10天時間回應。除FAA的調查外，波音還在接受全國運輸安全委員會（NTSB）的調查，後者的調查更加注重事件本身。波音發聲明表示，將充分、透明地配合FAA和NTSB的調查。知情人士透露，關於波音修訂檢查和維護指示的談判仍在進行，周四沒有達成協定。

數家旅行社透露甩門事故發生後，如今已有愈來愈多旅客在預訂航班之前檢查飛機的型號。有美國國會議員對FAA和波音公司表達更廣泛的擔憂，並對飛機製造商的品質控制提出質疑，例如參議院商務委員會主席坎特韋爾（Maria Cantwell）在給FAA的一封信中質疑波音公司的品質控制，並表示FAA的監督程式似乎在確保波音公司在安全運行條件下生產飛機方面沒有效果。本報綜合報道

客機左側機體出現大洞。 737 MAX 9甩門，聯邦航空局將調查波音的品質控制。 客機艙門飛脫，航空公司需要封門。