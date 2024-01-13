克宮指美圖施壓歐洲 沒收凍結俄資產

佩斯科夫

【本報綜合報道】俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫周四指，美國企圖向歐洲國家施壓沒收凍結的俄羅斯資產，形容是非法舉動且必將導致嚴重後果。

佩斯科夫表示，俄方並未收到美方任何相關通知，因為雙方溝通的管道基本上消失。他警告如果美國付諸實行，會破壞國際金融體系的權威並影響國際投資者的信任。由於俄羅斯主要境外資產在歐洲，而不是在美國，因此美國試圖向歐洲國家施壓，並慫恿歐洲國家作出非法決定。佩斯科夫補充說，如果歐洲屈服於美國的壓力，將面臨「不可避免的」法律後果。

美制裁俄3實體1個人 此外，美國國務卿布林肯宣布制裁3個俄羅斯實體及1名個人，指控他們涉及轉移並測試北韓彈道導彈，讓俄羅斯用於烏克蘭戰場。布林肯表示，北韓向俄羅斯轉移彈道導彈支持俄軍的侵略戰爭，加劇烏克蘭人的苦痛及破壞全球防擴散制度，美國持續密切監控俄羅斯向北韓提供的任何支持以換取這些武器，並將使用一切可用工具來鎖定參與俄朝武器轉讓的個人和實體。