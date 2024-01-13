中加外長通話 互稱開放溝通

趙美蘭

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、外長王毅周四應約與加拿大外長趙美蘭通電話時表示，當前中加關係的困難局面不是中方希望看到，也不是中方造成；中方對同加方保持接觸和對話持開放態度。

王毅指關係轉差責在加方 王毅就改善和發展中加關係提出意見時指出，中加關係這幾年陷入低谷的根本原因，是加方對華認知出現嚴重偏差。希望加方能客觀、理性、正確解讀中國的內外政策。王毅強調，中國既不輸出意識形態，也不挑戰國際秩序。同時，中方必須堅定維護自身的主權、安全和發展利益，決不允許剝奪中國人民的正當發展權利。

王毅又認為，中加社會制度和意識形態不同，雙方應相互尊重、平等對話。加方要切實將一個中國的承諾落到實處，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。中加雙方應共同抵制經濟問題政治化、泛安全化，為企業發展營造公平、公正、非歧視環境。趙美蘭則表示，儘管兩國關係面臨困難，但加方願以更開放、更務實、更有建設性的態度推動雙邊關係重回正軌，願與中方加強溝通對話，促進人員往來，深化經貿合作，在環境保護、生物多樣性及國際和地區問題上保持密切協調合作。

王 毅