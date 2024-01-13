美海軍擬調整結構 應對中俄

【本報綜合報道】美國水面海軍協會周二舉行年會，研討美國海軍未來走向。分析指，美國海軍醞釀結構大調整以應對中俄的未來挑戰，有中國專家批評美國國防部近年以中國海軍威脅為借口試圖推動轉型，其實只是想爭取增加軍費。

制訂全球海上應對計劃 美國海軍艦隊司令部司令考德爾（Daryl Caudle）表示，美國海軍的規模、結構和能力在未來幾年不會出現根本性變化，美國海軍現有300艘艦艇，其中100艘按維修計劃無法行動，仍有100艘處於部署狀態，他將參考德國二戰的「狼群計劃」制訂一項全球海上應對計劃，充分發揮剩餘100艘艦艇的戰力，透過艦艇間的聯繫通訊強化戰力。美國智庫哈德遜研究所專家克拉克（Bryan Clark）指出，目前美軍大量艦艇面臨快速老化，預計明年會有更多水面艦艇退役，而且建造新艦及維修成本太高，令海軍負擔沉重壓力。

美國海軍水面艦隊司令麥克萊恩（Brendan McLane）指出，也門叛軍青年運動以廉價無人機襲擊美軍在紅海艦艇，使用雷射和高功率微波武器應對是最有效方法。報道指，為解決美國造船能力不足的問題，為美軍造船的意大利芬坎蒂尼集團宣布引進自動化焊接機器人以加快建造速度，讓新一代星座級護衞艦的交付速度從平均每年1.5艘增加到兩艘。考慮到水雷威脅性大，美國海軍學院主張建立專門機構負責整合美軍水雷戰能力。