南非指種族滅絕 以促海牙法庭駁回訴訟

內塔尼亞胡

【本報綜合報道】聯合國海牙國際法庭周四一連兩日舉行聽證會，針對南非指控以色列在加薩地帶犯下「種族滅絕」行為初步聆訊。以色列外交部指摘南非充當巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）的法律武器，呼籲國際法庭駁回南非的訴訟。

在向國際法庭提交的一份長達84頁的文件中，南非指摘以色列正在實施種族滅絕，殺害加薩的巴勒斯坦人，造成嚴重的精神和身體傷害、強迫撤離、普遍飢餓，並創造蓄意摧毀他們的條件，而以色列政府未能制止官員在公開聲明煽動種族滅絕的行為。南非要求國際法庭下令暫停以色列在加薩的行動，以保護加薩巴人權利免於迫在眉睫且無法挽回的損失。

內塔尼亞胡稱以保自衞權 加薩衞生部數據顯示，已有超過2.3萬人死於以軍攻擊，另有5.9萬多人受傷。以色列總理內塔尼亞胡批評南非的做法虛偽，形容南非的指控只會發生在一個顛倒的世界。他指以色列打擊種族滅絕，反而被指犯下種族滅絕，以色列將保留自衞權，直至取得全面勝利。