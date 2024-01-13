美國防部總監察長 審查轉移職權政策

奧斯汀

奧斯汀入院風波續添外界憂慮 美國國防部長奧斯汀秘密入院一事持續發酵，國防部總監察長將啟動審查，檢視是否有適當政策確保奧斯汀入院之後，有效地轉移權力和職務。有美國國防部官員透露，奧斯汀周四從醫院透過全套安全通訊系統，下令並且監督美軍對也門叛軍青年運動目標的打擊行動。

總監察長辦公室通知奧斯汀、國防部副部長希克斯等人，將於本月開始審查與奧斯汀在上月至本月住院有關的角色、流程、程序、責任和行動，評估國防部的政策與程序是否足以確保高級領導層因健康問題或其他原因缺席時，能否及時、適當地發布通知和有效執行權力交接。

總監察長審查將針對國防部長辦公室，與國防部為期30天的內部審查分開，白宮亦會展開審查。國防部發言人賴德表示，歡迎並會全力支持總監察長的調查。國家安全委員會發言人柯比稱，奧斯汀秘密入院的情況不理想，但補充指總統拜登仍然支持奧斯汀。奧斯汀表明會承擔全部責任，並承諾會做得更好。

奧斯汀在上月22日治療前列腺癌的手術中出現併發症，自本月1日起一直住院。他在周二至周四期間與拜登兩次通話，並與參謀長聯席會議主席布朗、中央司令部司令庫里拉及國家安全委員會多次通話，討論拜登授權打擊後的反應選項和執行措施。

奧斯汀下達打擊也門叛軍命令 奧斯汀過去72小時內一直積極參與監督和指揮空襲青年運動，他向中央司令部下達執行打擊青年運動的命令，並透過全套安全通訊系統實時監督。他事後與國家安全委員會、布朗及庫里拉交談，評估打擊情況。奧斯汀警告若青年運動不停止非法攻擊，將需承擔進一步代價，美國保留自衞權力，必要時會採取後續行動保護美國部隊，美軍會毫不猶豫地保護美軍、全球經濟、紅海的合法貿易自由流動。本報綜合報道

希克斯 國防部總監察長辦公室展開審查。