中沙促各方克制 德指空襲符憲章

【本報綜合報道】美國及英國空襲也門叛軍青年運動，中國及沙特阿拉伯均敦促各方克制，避免局勢升級。德國外交部指空襲符合《聯合國憲章》，可防止青年運動進一步攻擊駛往以色列的貨船。

白宮聲明指，美國、英國、澳洲、巴林、加拿大、丹麥、德國、荷蘭、新西蘭、南韓的聯合聲明，指出今次軍事打擊是根據《聯合國憲章》的個人和集體自衞固有權利，打擊青年運動目標進行，從而破壞和削弱武裝分子威脅全球貿易和紅海國際海員生命的能力。聯合聲明指，目標仍然是緩和紅海緊張局勢並恢復穩定，但要明確傳達的訊息是面對持續不斷的衝突，上述國家將毫不猶豫地捍衞生命並保護商業自由流動。

中國外交部發言人毛寧昨日表示，中方對紅海局勢緊張升級感到憂慮，呼籲有關各方保持冷靜克制，避免衝突進一步擴大。紅海區域是重要的國際貨物和能源貿易通道，希望各方能為維護紅海的地區安全穩定發揮建設性和負責任作用，符合國際社會的共同利益。沙特外交部強調維持紅海地區安全與穩定的重要性，因為國際社會要求紅海地區航行自由。

俄稱雙方俱屬非法 俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫批評空襲是非法，他指聯合國安理會周四通過決議，呼籲青年運動停止在紅海襲擊與以色列有關的船隻，但沒有賦予美國及英國空襲的權利。他強調，俄方一直不斷促請青年運動停止襲擊商船，並認為行動是非法。