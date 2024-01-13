美民主黨議員指國會未授權空襲

【本報綜合報道】美國總統拜登批准軍事打擊也門叛軍青年運動，只在即將空襲前知會國會。民主黨眾議員肯納（Ro Khanna）指出，美國憲法第1條規定總統在下令攻擊前必須先知會國會；無論民主黨人還是共和黨人在白宮，他都會堅持這一點。

另一位民主黨眾議員霍伊爾（Val Hoyle）則表示，國會並未授權發動空襲，強調美國憲法明文規定國會擁有授權軍事介入海外衝突的權力，無論是哪一個黨的總統，每位總統都必須先向國會尋求軍事授權。

有民主黨眾議員表明不支持美國捲入更廣泛的戰爭，美國不能冒險捲入另一場未經國會授權的衝突，認為白宮在繼續空襲也門前必須和國會合作。

共和黨領袖歡迎行動 參議院共和黨領袖麥康奈爾歡迎美國和聯軍對青年運動採取行動，指武裝分子在紅海暴力擾亂國際貿易並襲擊美國船隻，拜登早就應該對伊朗代理人使用武力，希望今次打擊顯示拜登政府對伊朗及其代理人的態度發生持久改變。共和黨參議員威克指出，今次打擊延遲兩個月，卻是恢復美軍在紅海威懾力的良好第一步，重要的是採取行動時必須與沙特阿拉伯密切協商，確保沙特隨着局勢發展支持美國。