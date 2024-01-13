美英逾百彈轟60設施 也門叛軍5成員不治

反擊頻襲紅海船隻 攻勢持續1小時 伊朗援助的也門叛軍青年運動自去年底以來頻頻襲擊紅海商船，聲援在加薩地帶與以色列作戰的巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）。美國及英國昨日對青年運動的目標發動一小時空襲，以削弱對方繼續在紅海襲擊美國和國際船隻的能力。青年運動證實有5名武裝人員死亡，另有6人受傷。

美國空軍中央司令部表示，在中央司令部等部門指示下，美軍打擊16個青年運動據點的60多個目標，包括指揮和控制節點、軍火庫、發射系統、生產設施和防空雷達系統等。美軍在打擊中使用100多枚不同類型精確制導彈藥，包括海軍飛機，以及從水面艦艇和潛艇發射的戰斧對地攻擊導彈。美軍公開的片段可見，預警機和F/A-18超級大黃蜂戰機在黑夜中先後從航母起飛。

英稱夜間行動減平民風險 美國中央司令部稱，青年運動武裝分子自去年10月17日以來，試圖襲擊和騷擾國際航道上的27艘船隻，包括在紅海和亞丁灣使用反艦導彈、無人機及巡航導彈施襲。中央司令庫里拉強調，青年運動及其破壞穩定的伊朗支持者，應對非法、不分青紅皂白、不計後果地襲擊國際航運負責，聲言會追究青年運動非法和危險行為。

英國國防大臣夏博思證實，英國皇家空軍4架歐洲颱風戰機從塞浦路斯阿克羅蒂里基地出發，在空中加油機支援下利用鋪路4型（Paveway IV）精確制導炸彈，精確打擊兩個青年運動設施，其中一個是也門西北部巴寧（Bani）的偵察及攻擊無人機發射場，另一個目標則是西北部的阿布斯機場。英國國防部續指，在計劃襲擊時特別注意了盡量減少對平民造成的風險，所以決定在夜間空襲。

美國總統拜登指，具針對性的軍事打擊發出明確訊息，美國和夥伴不會容忍針對本國人員的襲擊，也不允許敵對行為者危及紅海航行自由。英國首相辛偉誠認為，對相關目標採取有限、必要和相稱的自衞行動，以削弱青年運動的軍事能力並保護全球航運。作為多國護航聯盟「繁榮守護者行動」一部分，英國皇家海軍繼續在紅海巡邏，阻止青年運動進一步進犯。

青年運動指出，美英軍隊對也門發動73次打擊，集中在首都薩那、荷台達省、塔伊茲省、哈杰省和薩達省。青年運動聲言，不會因受到空襲而放棄支持巴勒斯坦人民的立場，將繼續阻止以色列相關船隻或前往巴勒斯坦被佔領土港口的船隻，在阿拉伯海和紅海航行。

伊朗譴責美英侵犯也門主權 伊朗外交部發言人卡納尼強烈譴責美國和英國軍事打擊青年運動，明顯侵犯也門主權和領土完整，以及違反國際法。卡納尼指，當以色列持續在加薩和約旦河西岸犯下戰爭罪行，美英試圖透過擴大對以色列的支持，來分散世人注意力。伊朗關切任意攻擊對區域和國際和平與安全造成的後果，呼籲國際社會以負責任的反應和行動，防止區內的戰事、不穩定和不安全蔓延。本報綜合報道

英軍歐洲颱風戰機參與空襲。 空襲集中在薩那。 美軍F/A-18超級大黃蜂戰機起飛。 英美聯軍空襲也門地圖 青年運動據點中彈起火。