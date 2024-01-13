CR450動車或明年啟用 北京去上海僅2.5小時

【本報綜合報道】中國國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）周二召開工作會議時預料，本年將完成製造CR450樣車，並展開試驗。外間預期，CR450到2025年將投入使用，有望成為世上最快高速列車，屆時從北京到上海只需要2.5小時。

經過兩年多時間，國鐵集團指CR450動車組研製已取得階段性成果，共完成57項科研試驗，各項指標表現良好。例如，試驗列車在福建省湄洲灣跨海大橋以單列時速453公里、相對交會時速891公里運行。

推進智能高鐵2.0技術 踏入2024年，國鐵集團將完成更多鐵路技術創新項目，同時推進智能高鐵2.0技術攻關，推動京滬高鐵智能化提升示範應用等。資料顯示，中國現有高鐵列車時速已達到350公里，CR450有望再度刷新紀錄。