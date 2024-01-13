救護車受阻致病人失救 遺屬提告違泊車主

【本報綜合報道】廣西自治區柳州市近日有私家車違例停泊阻塞通道，導致救護車上一名病人未能及時搶救而死亡。交警對違例車輛罰款150元人民幣（約163港元），家屬將起訴車主和物業管理公司。

車主僅罰163元 物管同被告 事發在周日，死者舅仔張先生稱姐夫當日身體不適，家人撥打120急救電話。當救護車準備駛離小區時，一輛私家車卻攔在小區唯一出口10多分鐘。由於車主沒留下聯絡方式，醫生只能在救護車上給病人做心肺復甦，救護車最終刮着花圃出去。最終姐夫當日去世，死因為呼吸心跳驟停，遺體於周二火化。張先生認為，物業管理公司在事件中也負有責任，因為救護車剛駛進去，肯定很快要出來，如有車主違例停泊，保安應該立即制止。

張先生稱，姐夫不久前因中風導致偏癱，但生活基本能自理；他是家中經濟支柱，目前一家靠其退休金過活。事發至今，家屬仍未能與涉事車主聯絡，柳州市交警支隊雖針對車主違例停車的行為罰款，但家屬不認可處罰，將起訴物業管理公司和車主並索償。物業管理公司工作人員表示，正在處理事件。柳州市公安局交警支隊宣傳科工作相關人員稱，事件還在調查，暫未有結果。