太平保險前副總經理 涉貪被捕

搞迷信活動 去年7月受查

中央紀委國家監委去年7月通報肖星受查的消息，本月5日他再因嚴重違紀違法並涉嫌受賄犯罪，開除黨籍及公職。通報指，他搞迷信活動，對抗組織審查；違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請及旅遊活動等安排；利用職權違規在職工錄用方面為他人牟取利益；利用職權或者職務上的影響為親屬經營活動牟取利益，安排他人支付應由本人支付的費用，違規擁有非上市公司股份；靠金融吃金融，大肆收錢斂財，利用職務便利為他人在項目融資、業務合作等方面謀利，並非法收受巨額財物。