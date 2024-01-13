兩岸國際

廈門工廠氣體閃爆 3死3傷

事發在廈門一家工廠。 事發在廈門一家工廠。
事發在廈門一家工廠。
【本報綜合報道】福建省廈門市海滄區一間工廠污水處理池空間周四發生閃爆事件，造成3名現場施工人員死亡，另有3人受傷送院接受治療。經初步調查，廈門金達威維生素有限公司在污水處理池上方施工安裝遮光棚時，池內空間發生可燃氣體閃爆，導致污水處理池及上方遮光棚坍塌，釀成多人死傷。
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