法媒刊吳釗燮專訪 華使館斥縱容台獨
【本報綜合報道】中國駐法國使館發言人周四就《世界報》涉台問題發表談話，斥《世界報》上月28日的文章及本月3日刊發「台獨」分子吳釗燮專訪，有關言論嚴重背離事實，損害中國主權，誤導法國民眾，造成惡劣影響。
批評內容抹黑一中原則
發言人表示，相關文章內容質疑、抹黑一個中國原則，宣揚「台灣地位未定」和台灣問題「國際化」。字裏行間處處將台灣與中國並列，將台灣稱為「中華民國」、「擁有主權的島嶼」，將民進黨當局有關人員稱為「總統」、「副總統」、「外長」。發言人指出，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這是包括法國在內的國際社會普遍共識和公認的國際關係基本準則。發言人促法國媒體注意糾正，不要犯常識性錯誤。
對於吳釗燮聲稱「中華人民共和國沒有統治台灣哪怕一天，因此她不應聲索對台灣的主權」，發言人批評純屬對國際法的無知，更是對國際法的扭曲與踐踏。吳釗燮是個「台獨」分子，利用《世界報》平台宣揚「台獨」主張，目的是蒙蔽世人，破壞台海和平穩定。《世界報》發表對吳釗燮專訪，就是對「台獨」分子的縱容，是在事實上宣揚「一中一台」。
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