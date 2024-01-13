法媒刊吳釗燮專訪 華使館斥縱容台獨

批評內容抹黑一中原則

發言人表示，相關文章內容質疑、抹黑一個中國原則，宣揚「台灣地位未定」和台灣問題「國際化」。字裏行間處處將台灣與中國並列，將台灣稱為「中華民國」、「擁有主權的島嶼」，將民進黨當局有關人員稱為「總統」、「副總統」、「外長」。發言人指出，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這是包括法國在內的國際社會普遍共識和公認的國際關係基本準則。發言人促法國媒體注意糾正，不要犯常識性錯誤。