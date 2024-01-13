北京促美台停止官方往來

台大選前夕 布林肯於華府晤劉建超一句鐘 台灣選舉投票日前夕，美國國務卿布林肯於東岸時間周五早上10時（香港時間昨日晚上11時）在首都華盛頓，與中共中央對外聯絡部部長劉建超會晤一小時。有白宮官員日前表示，美方堅持一個中國政策，不支持「台獨」，支持兩岸對話。中國外交部發言人毛寧強調，希望美方恪守承諾，慎重妥善處理涉台問題，停止美台官方往來，不得以任何形式介入台灣地區選舉。

布林肯與劉建超的會面地點是美國國務院大樓，負責亞太事務的助理國務卿康達亦參與會面。會晤是雙邊為保持溝通管道暢通、負責任地管控兩國分歧以及應對一系列問題而作出努力的一部分。應對芬太尼危機、全球及地區安全關切是雙方溝通的一部分。美國國務院發言人帕特爾重申美方一貫立場，表明反對外部勢力干預與惡意影響台灣選舉。美國對台灣民主進程充滿信心，相信台灣選民應在不受外界干預的情況下，決定由誰成為他們下任領袖。

美國強調沒有偏好候選人 美國政府一名高級官員表示，如果北京選擇對台灣選舉結果施加額外的軍事壓力或脅迫，就是挑釁者。在台灣選舉期間和選後過渡期，美方將確保與北京的溝通管道維持暢通，包括外交管道及最近重啟的兩軍溝通管道。有美國資深官員強調，美國沒有偏好或首選的候選人，美方期待美台非正式關係持續穩固，並在安全、經貿、民間交流等方面保持強勁。

第17次中美國防部工作會晤近日在華盛頓舉行，美方指雙方計劃於本年初舉行海上軍事安全磋商機制會議。中國國防部新聞副局長、新聞發言人張曉剛大校回應指，中方對發展中美兩軍關係的態度是一貫的、明確的，那就是在平等和尊重的基礎上開展合作交流，推動構建健康、穩定、可持續的兩軍關係。

國防會議舉行 華指美艦機滋擾 張曉剛續稱，中美海空軍事安全問題的根源，在於美軍艦機跑到中國家門口滋事挑釁，在中國周邊海空域進行長時間、大範圍、高頻度的抵近活動。中國軍隊依法依規進行反制，有關行動正當合理，專業克制。美方需要停止一切危險挑釁行徑，嚴格約束一線兵力活動，才是避免海空意外事件的根本之策，才能夠切實為推動兩軍關係健康發展創造有利條件。

張曉剛又批評民進黨當局為一己私利，花台灣老百姓血汗錢買美國武器，無法阻擋祖國完全統一大勢，只會將台灣推向兵凶戰危的險境。中國人民解放軍隨時保持高度戒備，將採取一切必要措施，堅決粉碎任何形式的「台獨」分裂圖謀，堅決捍衞國家主權和領土完整。本報綜合報道