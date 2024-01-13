台灣大選懶人包

問●■台灣總統、副總統如何當選？

答●■台灣總統、副總統候選人由政黨推薦或公民連署產生，得票最多一組當選，任期4年。

問●■台灣立法委員如何當選？

答●■台灣立法院113席立法委員由73席區域立委、34席不分區立委，以及6席原住民立委組成，任期4年。

區域立委候選人由政黨推薦或自由登記產生，選區為各直轄市及縣市，採取單一選區多數制，得票最多候選人當選。

不分區立委候選人由合資格政黨申請登記產生，選區為全台灣，採取比例代表制，由得票率5%以上政黨按比例分配當選名額。原住民立委由政黨推薦或自由登記產生，採取不可轉移單票制，分別由平地原住民及山地原住民組別得票前3名候選人當選，僅得原住民選民有資格投票。

問●■選舉當天如何投票？

答●■年滿20歲台灣人可在2024年1月13日到投票所領取3張選票，分別是「總統票」、「立法委員票」及「政黨票」。投票時間為早上8時至下午4時，投票結束後即時人工開票。

問●■2024年台灣大選有哪些重要日子？

答●■2024年1月13日：投票、開票。

2024年1月19日或之前：中選會公告當選人名單。

2024年1月25日或之前：中選會致送當選證書。

2024年2月1日：第11屆立法委員宣誓就職。

2024年5月20日：第16任總統、副總統宣誓就職。