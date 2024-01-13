宋楚瑜公開支持侯友宜 冀兩岸和平

宋楚瑜

【本報綜合報道】台灣親民黨主席宋楚瑜日前表態，支持國民黨總統候選人侯友宜當選總統。他周四表示，兩岸不能戰爭，要棄戰爭保和平。談到民眾黨總統候選人柯文哲，宋坦言與對方1、2年沒見，又稱民眾黨一定不會把不分區立委票投給他。

宋楚瑜出席親民黨不分區立委候選人拉票活動時指，對不管哪一位總統候選人都呼籲，當選後心中要有百姓，而不是只有政黨，要組織專業團隊解決內憂外患。他對3名總統候選人都提出鄭重呼籲，兩岸要棄戰爭保和平。

郭台銘否認表態 施明德誤傳死訊 鴻海集團始創人郭台銘去年曾宣布參選總統，但其後又退出。近日網上流傳一封署名「台灣阿銘」的公開信，呼籲選民集中投票給國民黨正副總統候選人侯友宜和趙少康。但郭台銘競辦發言人陳家頤周四指，信件非該辦公室發出，已交律師處理。

台灣民進黨前主席施明德去年底因肝癌復發，狀況危急，入住台北榮民總醫院深切治療病房，昨一度傳出過世的消息。醫院隨即發聲明澄清上述死訊為不實消息，強調救治工作仍在進行。