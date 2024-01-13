獨家專訪：台媒體人林朝鑫 列勝選關鍵

林朝鑫

【駐台記者宋江誠報道】台灣資深媒體人林朝鑫昨日接受本報訪問，認為政黨以往執政表現、對兩岸態度和自身爭議等，成是否當選的「最後一根稻草」。林朝鑫認為民眾黨總統候選人柯文哲主張不貪污、打破藍綠惡鬥，進一步強調要與中國大陸和平交流、文化交流、民間交流，都能引起中間、年輕選民及淺藍淺綠支持者認同之處。

指賴清德「台獨」色彩深 林朝鑫直言，民進黨總統候選人賴清德因個人過去主張「台獨」的色彩太過濃厚，儘管在選舉期間強調「不獨」，但民進黨長期處理兩岸關係的過於親美態度，賴的兩岸主張終究還是令人不安的。林朝鑫認為，國民黨總統候選人侯友宜在藍白合破局後凝聚全黨聲勢反而提高，但該黨過去執政期間的貪腐事迹仍令人深刻，始終難獲年輕選民的認同。

林朝鑫受訪時指，民進黨一向在選舉時使出「抗中保台」手法，亦是該黨過去屢用「反中牌」圖蒙騙無知民眾影響選情伎倆的最佳寫照。4年前民進黨利用香港反對修訂《逃犯條例》示威問題大炒「反中牌」致翻轉選情，蔡英文得以連任成功。林朝鑫指，此次民進黨又在選情低迷時企圖藉此製造兩岸緊張氣氛拉高支持度，這種粗糙手法貽笑國際，台灣民眾早已一眼看穿，更嚴重的是，這一政治操作事實上已暴露出民進黨選情告急的窘境。

政黨醜聞左右民眾投票 林朝鑫認為，選舉期間各政黨挖掘對方的「醜聞」是難免的，往往會成為民眾最後決定選票的關鍵之一。賴清德「違建案」一事自去年9月曝光後延燒至今，從「違建醜聞」演變成觀感不佳、濫用特權的寫照，成為其一大致命傷。侯友宜妻子凱旋苑出租大樓被指租金過重，形同「包租侯」，因此事涉及大學生的權益問題，影響年輕選票已深。柯文哲新竹老家頂樓老舊違建亦存爭議，但他二話不說拆除還原現況，與賴清德的「不認錯」及侯友宜的「慢半拍」兩相比較，可能會影響選民判斷。