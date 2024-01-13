侯友宜配趙少康 圖下架民進黨

本省籍候選人 吸中間選民

侯友宜1957年6月7日在嘉義縣出生，1980年在中央警官學校刑事警察學系畢業，任內偵辦多宗知名大案，包括在白曉燕命案帶隊圍捕3名綁匪，以及在綁匪之一陳進興數月後挾持南非武官卓懋祺時親自談判，說服對方棄械投降，獲稱「鐵血探長」。2006年，他成為最年輕警政署署長，2010年獲時任新北市市長朱立倫邀請出任副市長，2018年起出任市長至今。侯友宜是國民黨派出第二位本省籍總統候選人，本省人是指1945年台灣光復前的台灣籍貫居民，外省人則是籍貫為中國大陸各省人士。由於國民黨多年來由外省人把持，輿論質疑侯友宜今次出選，實際上淪為外省派副手趙少康傀儡。