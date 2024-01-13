柯文哲夥吳欣盈 獲年輕人支持

吳欣盈

【本報綜合報道】經歷10年政治洗禮，台灣民眾黨主席柯文哲首次出戰總統選舉，更一度在民調領先國民黨代表。縱使他在「藍白合」破局一役失分，加上宣布由「新光小公主」吳欣盈出任副手，打破先前揚言要跟財團劃清界線承諾，仍獲一眾年輕一代支持，與國民黨及民進黨鼎足而立。

1959年8月6日，柯文哲在台灣新竹縣出生，長大後在台灣大學取得醫學學士學位，之後遠赴美國明尼蘇達大學進修。他返台後引入「人工心肺」（ECMO，台灣俗稱葉克膜）技術，並建立「標準器官移植程序」，獲「台灣葉克膜之父」稱號。在台大醫院創傷部出任主任期間，由於他擁有醫學院教授（professor）身份，故被學生稱為「柯P」。

批預算不公 與民進黨反目 直至2011年，台大醫院誤將一名愛滋病患者捐贈人體器官用於移植，導致5名接受移植人士遭受感染愛滋病病毒風險，時任器官小組負責人柯文哲翌年遭到監察院彈劾。他之後決定從政，以無黨籍政治素人身份參與2014年台北市市長選舉，與當時在野民進黨整合下成功當選。

柯文哲2018年再次以無黨籍身份驚險連任台北市市長。他翌年創立台灣民眾黨並出任主席，當時他已經表態有意於2022年卸任市長後參與總統選舉。談及與民進黨反目原因時，柯文哲提到不滿民進黨政府撥出預算不公。

與柯文哲相比，吳欣盈家族與政治淵源深厚。她1978年5月18日在美國出生，父親是吳東進，祖父吳火獅則是新光集團始創人，故有「新光小公主」之稱。她在英國畢業後曾任保守黨副黨魁、國會議員利雷（Peter Lilley）助理，之後回台接掌家族企業。