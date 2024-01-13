台灣今大選 拉票最後衝刺

3大陣營造勢晚會 數十萬民眾捧場 台灣大選投票日前夜，三大政黨的正副總統候選人昨晚作最後衝刺，舉行選前之夜造勢大會。國民黨及民進黨均在新北市板橋區舉行造勢大會，兩場活動吸引超過30萬人出席。新北市警局派出近900名警員維持秩序及疏導交通，並向警政署申請調派240名警員支援，在會場周邊待命。

國民黨造勢會未邀馬英九出席 國民黨造勢大會的會場位於板橋第一運動場前廣場，正副總統候選人侯友宜、趙少康、國民黨主席朱立倫、前立法院長王金平、前台大校長管中閔、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等人同場。主辦方晚上7時44分宣布，超過20萬民眾到場支持。

前總統馬英九卻沒有獲邀出席，外界猜測是否與馬英九日前發表爭議的兩岸關係言論有關。朱立倫解釋，為了避免民進黨詆毀馬英九才沒有邀請對方，強調焦點是公平正義對貪污腐化、和平兩岸對兵凶戰危、以及全民的共同意願「政黨輪替、下架民進黨」。

民進黨造勢大會地點則是板橋第二運動場，距離國民黨造勢會場僅一公里。正副總統候選人賴清德、蕭美琴、總統蔡英文、行政院長陳建仁等到場。主辦單位於晚上7時許表示，現場民眾有10萬人。賴清德前一晚出席台北凱達格蘭大道的造勢晚會，指民進黨的立委名單最好，絕不會把潛艇機密洩露給外國，也不會侵佔土地蓋豪宅，更不會有人打警察或跟黑道牽扯不清；呼籲支持者選票全投民進黨。他翌日在新北市拉票時，被問到藍白現在互批操作棄保，爭取鴻海集團始創人郭台銘支持，他強調民主不在棄誰保誰，選舉是保護前人辛苦打拚民主和個人理念。

柯文哲稱可獲北京美國同接受 至於民眾黨則搶下萬眾矚目的凱達格蘭大道造勢大會，宣稱線上線下共55萬人出席。正副總統候選人柯文哲、吳欣盈等人出席。柯文哲昨日在選前國際記者會上重申，將遵循蔡英文的外交路線，應從北京及華盛頓角度思考，只有他是兩邊可接受的人選。他預計下屆立法院席位是三黨均不過半，民眾黨將在其中扮演關鍵力量，發揮監督制衡的功能。他認為，如一國兩制是指香港模式，在台灣沒有市場，台灣人民不會接受。本報綜合報道

侯友宜 柯文哲 賴清德（前中）在台上發表演講。 施政方針 民眾黨在台北市凱達格蘭大道舉行造勢晚會。