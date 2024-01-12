主流與少數族裔 法國式融和鬥爭

世界上有不少大國、強國是多民族國家，但是性質有所不同，例如中國及俄羅斯，除了分別佔大多數的漢族及俄羅斯族以外，亦有很多千百年來生活在這兩大片土地上的少數族裔。而美國是白人移民後裔佔人口大多數，把原來的土著幾乎滅絕，卻又引來多種族的非白人移民。至於英國和法國，原來是白人國家，但由於幾百年來在全球開發殖民地，引入了不少非白人族裔的新舊移民。

這些國家其實都有主流族群的民族主義，例如大白人的國家主義、漢族及俄羅斯族主義等，但牽引出這些主流族群強調的民族主義，會產生甚麼問題？

就以法國為例，法國的右派，特別是瑪琳勒龐領導的極右派，就強調要法國白人肯定及鞏固自己的文化和社會身份認同。這個問題的衍生，是因為法國如今有三分之一的公民，祖籍不是法國本土，他們的種族、語言、宗教信仰、生活方式甚至價值觀，都和傳統法國白人不一樣。

經濟差距 產生矛盾 然而，甚麼是法國的文化及社會身份認同？如果是法語就當然不是問題，法國白人當然享有發揚自己文化傳統、生活方式及價值觀的權利，但是否可以排斥其他族裔的宗教及價值觀呢？可幸法國政府強調世俗化的社會，不會排斥不同宗教，也不容許任何宗教支配教育及多元的生活方式。

不過，法國白人和非白人公民在文化上的衝突，是法國白人埋怨法國不少社區正在伊斯蘭化或越南化，侵蝕了原來的法國社區風情，也往往非常不衞生以及充斥毒品和罪案。但也有支持者認為，這是少數族裔的生活方式，也是法國多元化的文化特色，毒品和治安問題並非因為種族文化，而是經濟差距問題。

其實，法國少數族裔和主流白人最大的矛盾，正是經濟差距。白種法國人指摘政府不應放寬前殖民地的移民政策，使他們容易借團聚或以勞工方式移民定居法國，享佔法國人的權益。不過，少數族裔就批評法國過去及如今，都嚴重剝削前殖民地，才有今天的繁榮，時至今天還需要引入勞工，而前殖民地的勞動力，更是最容易融入法國現有的多元化社區生活，但政府卻不想承擔應有的責任和道義。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻