爆紅小水豚 命名伊芙

美國佛羅里達州邁阿密一個動物園近日在網上分享一段水豚活動影片並為其徵名，影片中該隻雌性水豚幼崽在水池中慢步，剛好露出半個頭於水面呼吸，因其舉止太可愛，影片播放量至今已超過1.5億次，牠也隨之在網絡爆紅。動物園周三宣布，已從網民建議中選出伊芙（Eve）作為牠的新名字，以紀念牠在聖誕前夕入住動物園。