活潑狗醫生 療愈師生心

人們往往能在與動物相處過程中平復情緒，心情低落時總能被牠們治愈。加拿大傳媒周三報道，魁北克省一名高中老師自兩年前接受動物治療訓練計劃起，便開始偶爾帶其兩隻寵物狗輪流去學校，為學生或老師提供情緒支援。她與兩隻愛犬上月已完成560小時的培訓，最近正式開始服務校園。

拉瓦萊（Stephanie Lavallee）會按照學生需求，每天輪流帶兩隻愛犬本杰明（Benjamin）和庫珀（Cooper）回校。她指兩隻狗各有不同性格，庫珀精力充沛而本杰明悠閒沉穩，得益於此，牠們能夠滿足不同需要的對象。她憶述曾有一名女學生在高中第一天上學拒絕落校巴，最終受庫珀的熱情感染，抵受不住狗狗天真活潑的眼神，並落車撫摸牠。

她指動物療法有助減輕壓力和焦慮，不少學生情緒低落時希望獲得狗狗的陪伴，而沉穩的本杰明經常會靜靜地守在他們身邊。

狗主冀未來讓更多人受惠 該校校長勒帕熱（Marie-Josee Lepage）表示，最初不確定動物治療犬是否有效，但後來逐漸改觀。她目睹過有老師生氣時，因本杰明和庫珀的貼近而回復平靜，使她暫時忘卻煩惱和憂慮。校長批准動物治療訓練計劃後，校方開始鼓勵學生適應犬隻的需求，在校內張貼說明海報，並放置垃圾桶在顯眼位置，以防狗狗貪吃。拉瓦萊希望，未來有更多學校參照該計劃，讓更多有需要人士受惠。本報綜合報道