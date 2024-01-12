美新一代戰略核潛艇 用X形艦尾組件

【本報綜合報道】美國正在全面建立新一代核三位一體打擊力量，分別是洲際彈道導彈、戰略轟炸機、戰略核潛艇。下一代哥倫比亞級戰略核潛艇首艦哥倫比亞特區號的艦尾組件周三交付，它採用X形結構，與現役美國海軍潛艇十字形設計不同。

加強機動 減聲學特徵 紐波特紐斯造船廠負責建造哥倫比亞級戰略核潛艇的艦尾組件，艦身其他部分由通用動力電船公司負責生產。紐波特紐斯造船廠表示，哥倫比亞特區號的艦尾組件由駁船運載，從維珍尼亞州紐波特紐斯前往通用動力電船公司位於羅德島州昆塞特角的廠房。美國軍事新聞網站The War Zone指，這是美國海軍自1960年代以來，首次有潛艇採用X形艦尾設計，好處包括加強機動性、效率、安全、減少聲學特徵。

美國海軍計劃採購12艘哥倫比亞級戰略核潛艇，取代現役14艘俄亥俄級戰略核潛艇；美國上次建造配備核導彈的戰略核潛艇，是1996年下水、翌年成軍的俄亥俄級路易斯安那號。雖然每艘哥倫比亞級戰略核潛艇的排水量比俄亥俄級戰略核潛艇重2,000噸，但搭載的潛射彈道導彈數量減少4枚，由原先20枚改為16枚。

整個哥倫比亞級戰略核潛艇計劃預計耗資1,320億美元（約1萬億港元），通用動力電船公司爭取2027年交付哥倫比亞特區號。因俄亥俄級戰略核潛艇2027年起退役，為確保海基核威懾力量新舊潛艇無縫對接，美國海軍目標是哥倫比亞特區號最遲2030年10月執行威懾巡邏任務，也考慮部分俄亥俄級戰略核潛艇延長服役。