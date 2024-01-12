屢帶捐款人參觀橢圓辦公室 拜登遭白宮法律顧問警告

【本報綜合報道】美國總統拜登為今年大選連任拉票之際，美國傳媒周三引述消息報道，在拜登多次帶巨額捐款人參觀白宮橢圓形辦公室後，白宮法律顧問辦公室去年警告他可能會引起法律問題。拜登現時已經停止這種做法。

現已停止做法 報道指出，拜登一直在白宮招待捐款人，讓他們參加私人聚餐和簡報會，爭取支持，相關活動由拜登競選團隊的聯合主席兼民主黨巨額捐款人卡森伯格（Jeffrey Katzenberg）組織。根據道德守則，活動必須在白宮地圖室、舊家庭餐廳或地面南草坪的網球館舉行。

競選法律中心道德事務主管佩恩（Kedric Payne）強調，總統在白宮會見和招待捐款人合法，但不能夠募捐和拉票。白宮副新聞秘書貝茨（Andrew Bates）表示，總統在白宮接待支持者都很正常，白宮既是工作辦公室，也是個人住所；拜登和團隊認真對待白宮和連任所有規定，為此感到自豪。