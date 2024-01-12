亨特涉藐視國會 將交眾院表決

【本報綜合報道】美國國會眾議院兩個委員會周三開會投票，通過指控總統拜登之子亨特藐視國會的決議，將提交眾議院全體表決。亨特在眾議院監督委員會會議期間突然列席聽證會，短暫旁聽約10分鐘後離場。

亨特突列席聽證會 共和黨領導的眾議院監督委員會及眾議院司法委員會早前向亨特發出傳票，要求他就彈劾調查拜登一案閉門作證；惟亨特未有現身，並堅持要公開作證。亨特與律師周三上午步入監督委員會會議室，引起騷動。監督委員會成員、共和黨南卡羅萊納州眾議員梅斯（Nancy Mace）指摘亨特是白人特權的縮影，認為他應該直接被捕。

亨特的律師洛維爾（Abbe Lowell）同日發表聲明，指摘共和黨對真相漠不關心，只想推動政治目標。

美國傳媒報道，很多白宮高級官員對亨特在國會露面的消息感到意外。白宮發言人薩姆斯（Ian Sams）在委員會會議召開前發表聲明，指摘針對總統家庭成員的攻擊毫無根據，呼籲共和黨議員做好本職工作。