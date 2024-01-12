美首有民主黨議員促奧斯汀辭職

德盧齊奧

防長延遲通報入院風波未息 美國國防部長奧斯汀周三繼續在沃爾特里德國家軍方醫院留醫，但其延遲通報入院治療前列腺癌一事未有平息。民主黨首次有國會議員要求他引咎辭職，直言已經失去信心；白宮表明總統拜登仍然支持當事人，擁有徹底的信任。

奧斯汀上周一因前列腺切除手術的併發症而兩度入院，五角大樓周三更新部長的健康情況，表示他繼續入住沃爾特里德國家軍方醫院，情況良好，並與其高級職員保持聯繫，以及能夠全面使用所需要的安全通訊設備，持續監控國防部的全球性日常運作。

欠缺透明度影響軍事指揮 奧斯汀周三聽取中央司令部司令庫里拉及參謀長聯席會議主席布朗的行動更新匯報，五角大樓表示未有他的具體出院日期，在此之前將繼續每天更新其狀況。

雖然奧斯汀及五角大樓為延報入院一事補鑊，但在國會山莊引發的不滿愈來愈多。民主黨眾議員兼眾議院軍事委員會成員德盧齊奧（Chris Deluzio）周三表示，奧斯汀最近的醫療治療缺乏透明度，影響軍事指揮系統連續性，所以對其領導國防部的能力失去信任。他指出，自己在國會的莊嚴職責是透過眾議院軍事委員會監督國防部，因此呼籲奧斯汀辭職，但是同時感謝對方多年來為國民服務，祝願早日康復。

與此同時，美國傳媒披露五角大樓與白宮處理奧斯汀入院一事的內幕，國防部長幕僚長馬格薩門上周四向白宮國家安全顧問沙利文通報時，五角大樓當時未有計劃發表聲明向公眾交代；沙利文與白宮幕僚長齊茨隨即要求國防部高層立即準備公開聲明，指出發表的時間愈早愈好，強調這是極其重要。惟五角大樓面對白宮施壓，最終也是翌日、即上周五發布首份聲明，並在當天不久前才通知各軍種部長及國會。

副防長未獲告知代職原因 至於一度代替奧斯汀履行國防部長職務的副國防部長希克斯，美國傳媒指她上周二與家人在波多黎各一個沙灘與家人享受假期時，收到五角大樓通知需要代理奧斯汀部分職務。惟在正常情況下，希克斯需要身在華盛頓而非波多黎各，但當時不但沒有獲告知原因，自己亦無追問因由；隨行的通訊團隊在酒店準備通訊設備，令她預先安排的假期泡湯，被迫留在酒店代替上司作出部分例行性質的行動及管理決策。本報綜合報道

奧斯汀 五角大樓（圖）在白宮施壓下才發布首份關於奧斯汀的聲明。